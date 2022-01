Stiri pe aceeasi tema

- Romanii vor avea parte de o noua minivacanta de trei zile la sfarșitul lunii ianuarie, informeaza Ziarul Financiar. La sfarsitul lunii ianuarie, romanii vor avea parte de o noua minivacanata de trei zile, ca urmare a faptului ca pe data de 24 ianuarie (luni) se sarbatoreste Ziua Unirii Principatelor…

Romanii vor avea, in 2022, 15 zile libere legale, conform Codului Muncii, iar 9 dintre acestea vor fi in timpul saptamanii, fata de sapte in 2021 si 11 in 2020. Zilele libere legale in 2022 sunt: 1 si 2 ianuarie (prima si a doua zi de Anul Nou) – sambata si duminica; 24 ianuarie (Ziua Unirii […]

- Presedintele Senatului, liderul PNL Florin Cîtu, a declarat ca apara dreptul de a protesta, însa subliniaza ca acesta trebuie sa se exercite în mod pasnic si doar în limitele Constitutiei, acuzându-i pe manifestanții AUR de la Parlament de ”egosim”. "Atentat…

- Romanii ar putea avea parte de o noua minivacanta de 2 zile, la sfarsitul lunii noiembrie, ca urmare a faptului ca pe data de 30 noiembrie (marti) se sarbatoreste Sfantul Andrei si pe data de 1 decembrie (miercuri) se sarbatoreste Ziua Nationala a Romaniei, zile libere conform Codului Muncii. Zilele…

- Anotimpul de toamna este renumit pentru ploaie, ceea ce inseamna ca cei expuși risca sa se ude. Majoritatea oamenilor lucreaza in interior, dar ce se intampla cu cei care lucreaza in exterior? Exista reglementari specifice privind „lucrul in ploaie”? Care sunt responsabilitațile angajatorilor atunci…