- Zvonurile privind inca o minivacanta pentru bugetari nu se confirma. Ministerul Muncii a precizat ca zilele de 29, 30 si 31 mai nu vor fi libere, scrie realitatea.net. La sfarsitul lunii exista doua zile lucratoare libere decretate in mod legal, stipulate in Codul Muncii: Sarbatoarea de Rusalii, 27…

- Minivacanța de 1 Mai s-a incheiat. Peste 80.000 de petrecareți s-au distrat pe malul marii. Numeroși artiști au petrecut din plin in Mamaia, iar una din cele mai mari surprize a fost venirea lui Gianluca Vacchi pe litoralul romanesc

- Zeci de mii de turisti au ales statiunea Mamaia ca destinatie in minivacanta de 1 mai. Potrivit unei statistici a Politiei Constanta astazi pe litoralul romanesc al Marii Negre erau 78.431 de turisti, cei mai multi, 40.150 fiind cazati in statiunea Mamaia. Cu toate acestea, la finalul minivacantei de…

- La hotelurile de doua si trei stele, preturile incep de la 100 - 150 lei/ persoana/ noapte in Eforie, Neptun ori Mamaia, preturi ce pot include mic dejun sau chiar demi-pensiune. Tot pentru 100 de lei de persoana pe noapte poate fi inchiriat un apartament in Constanta sau in nordul statiunii Mamaia,…

- Cateva mii de turisti romani au ales si anul acesta litoralul bulgaresc pentru minivacanta de 1 Mai, fiind atrasi aici de multitudinea de hoteluri care au in comun celebrul all inclusive. Pe litoralul romanesc cele mai ieftine oferte pentru minivacanta de 1 Mai pornesc de la 60 de lei/persoana.…

- Gradul de ocupare a unitatilor de cazare din statiunile de pe Valea Prahovei este de 85%, cele mai multe locuri libere fiind in Busteni si Azuga, in timp ce Sinaia este ocupata aproape integral. Potrivit datelor furnizate AGERPRES de catre reprezentantii centrelor de informare turistica din cele trei…

- Dupa “minivacanta de Pasti” (asa se exprima prezentatoarele de televizie, nu eu), urmeaza “minivacanta de 1 Mai” si “minivacanta de Rusalii”. De Pasti, cei mai multi turisti au fost la munte. Urmeaza Marea. De 1 Mai, Mamaia nu va avea egal, o sa ne inghesuim toti pe aceeasi autostrada, in aceleasi cinci…

- Majoritatea romanilor au ales si in acest an sa-si petreaca vacanta de Paste in tara. Aproape toate locurile de cazare de pe Valea Prahovei, din statiunile balneoclimaterice, precum si pensiunile rurale si cele aflate in zona manastirilor sunt ocupate.