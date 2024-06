Stiri pe aceeasi tema

- Se pare ca minivacanța de Rusalii a fost foarte așteptata de clujeni, o mare parte dintre aceștia alegand sa-și petreaca zilele libere la una dintre cele mai impresionante stațiuni din Ardeal. Foarte mulți oameni din Cluj, Alba, Hunedoara, Timiș și Mureș au data navala la Baile Sarate din Ocna Mureș,…

- VREMEA in Alba, in saptamana 17-23 iunie și de Rusalii: Canicula, furtuni in weekend. Prognoza meteo pe zile și localitați Vremea in Alba, in saptamana 17-23 iunie. Se incalzește semnificativ saptamana viitoare. Temperaturile urca treptat, pana la valori de 35 de grade Celsius. Și nopțile vor fi calde,…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) informeaza ca, vineri, a comandat tiparirea unui numar suplimentar de buletine de vot. Potrivit unui comunicat al AEP transmis sambata, au fost tiparite suplimentar 19.766 de buletine de vot – 9.857 pentru alegerea consiliului local si 9.909 pentru alegerea primarului…

- Rauri din 17 județe se afla, pana vineri, sub avertizare hidrologica Cod galben. Sunt asteptate scurgeri importante pe versanti, torenti si paraie, viituri rapide pe raurile mici si cresteri de debite, cu depasirea cotelor de atenție.Incepand de miercuri, de la ora 12.00, pana vineri la ora 10.00, va…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis vineri dimineata o atentionare Cod galben de intensificari ale vantului pentru 18 judete. Avertizarea este valabila pana la ora 23:00, potrivit ANM .Potrivit meteorologilor, in Banat, Maramures, cea mai mare parte a Transilvaniei, precum si in zona…

- Meteorologii au emis avertizari Cod galben și Cod portocaliu de vant puternic, valabile in intreaga țara pana marți seara. O avertizare Cod galben, valabila de luni de la ora 20.00 pana marți la ora 8.00 vizeaza județele Satu Mare, Maramureș, Bistrița-Nasaud, Mureș, Cluj, Salaj, Bihor, Alba, Sibiu,…

- ”Patru localitati ale comunei Mediesu Aurit: Babasesti, Potau, Iojib si Romanesti au fost racordate la reteaua de distributie a gazelor naturale in urma investitiilor facute de compania Delgaz Grid, in parteneriat cu autoritatile locale. Cele patru retele de distributie insumeaza peste 28 de kilometri…