Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, vineri dimineata, se inregistreaza valori ridicate de trafic pe DN1 Ploiesti-Brasov, pe sensul de urcare catre statiunile de pe Valea Prahovei, circulandu-se in coloana pe DN1 Ploiesti-Brasov, pe tronsonul kilometric 102…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane a transmis, joi, 29 decembrie, ca traficul rutier este intens pe DN 1 Ploiești-Brașov, in stațiunea Comarnic, fiind formata o coloana de mașini in mișcare, de circa doi kilometri.

- Sute de mașini circula in coloana, cu viteza redusa pe Valea Prahovei. Centrul Infotrafic anunța ca traficul este intens joi la pranz, pe DN 1 Ploiesti - Brasov, in statiunea Comarnic și face apel la rabdare și atenție, informeaza Agerpres. Coloana de mașini depașește doi kilometri. Polițiștii recomanda…

- Traficul este intens luni la amiaza pe Valea Prahovei, pe DN 1 Ploiesti – Brasov, informeaza Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, se circula in coloana de la intersectia cu DN 73A (Paraul Rece) catre centrul statiunii Busteni, pe…

- Valorile de trafic au crescut, sambata, pe DN 1 București-Brașov, intre stațiunile Predeal și Bușteni. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, se inregistreaza aglomerație pe sensul de coborare al DN 1 București-Brașov, intre stațiunile Predeal și Bușteni, dar și pe sensul de urcare, pe raza…

- Pentru a se bucura insa de zilele libere, turiștii care vin la munte sunt nevoiți sa indure mai intai aglomerația de pe DN1, Valea Prahovei.Polițiștii vor acționa in permanența in stațiunile turistice pentru fluidizarea circulației. Este recomandata rabdarea și atenția in trafic.Stațiunile de pe Valea…

- Este aglomerație in Gara de Nord din București, miercuri, 30 noiembrie. Sute de calatori așteapta trenurile spre destinație pentru minivacanța de 5 zile, potrivit Digi 24. Totodata, și drumurile naționale sunt aglomerate, iar circulatia se desfasoara in coloana.Sute de calatori au venit pe peroanele…

- Valorile traficului rutier sunt in crestere, miercuri dimineata, pe DN 1 Ploiesti – Brasov, pe sensul spre munte, astfel ca la Campina si Comarnic se circula in coloana, anunta Centrul Infotrafic. Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca valorile de trafic au inceput sa se intensifice pe…