Stiri pe aceeasi tema

- In august salariații au un liber legal, iar bugetarii o minivacanța. Adormirea Maicii Domnului, care se serbeaza anual in data de 15 august, pica in 2023 intr-o zi de marți. Fiind vorba de o sarbatoare legala stabilita prin Codul muncii, nu se lucreaza in aceasta zi nici la stat, nici la privat...

- 14 august urmeaza sa fie recuperata pana la finalul lunii august, potrivit hotararii adoptate de Guvernul Romaniei.Urmatoarea minivacanta pentru bugetari este la mijlocul lunii in curs. Asta pentru ca parlamentarii au facut puncte cu weekend ul pentru angajatii de la Stat.Pe 15 august, este sarbatorita…

- Toți bugetarii, inclusiv poștașii, beneficiaza de o minivacanța cu ocazia sarbatorii Adormirea Maicii Domnului.Pensionarii care au ales sa primeasca banii prin Poșta Romana, vor aștepta poștașii incepand cu data de 1 pana pe 13 august la domiciliul lor.In cazul in care aceștia nu sunt gasiți la domiciliu,…

- Salariații romani vor beneficia, in luna august, de o minivacanța cu ocazia sarbatorii ”Adormirea Maicii Domnului”. Adormirea Maicii Domnului, care se serbeaza in fiecare an in data de 15 august, va cadea, anul acesta, intr-o zi de marți. Inca de la finalul anului 2022, Guvernul a decis sa faca punte…

- Sute de mii de angajați vor primi, in luna august, salariul mai devreme, in contextul zilelor libere de Sfanta Maria Mare. Este vorba de profesori și angajații din sistemul de invațamant pentru care plațile pe card se vor face pe data de 11 august, potrivit unui ordin al ministrului Finanțelor. In mod…

- In august, bugetarii vor avea o noua minivacanta de patru zile. Bugetarii vor avea parte de patru zile libere in intervalul 12 august – 15 august, dupa ce Guvernul a decis ca 14 august sa fie zi libera. Ziua de 15 august, atunci cand se sarbatoreste Adormirea Maicii Domnului este, in fiecare an, zi…

- Bugetarii vor avea o noua minivacanța la jumatatea lunii august, in perioada 12-15 august. Marți,15 august, este sarbatorita Adormirea Maicii Domnului. Guvernul a stabilit, printr-o hotarare, ca 14 august 2023 sa fie zi libera „pentru salariații din institutiile si autoritatile publice, avand in vedere…

- In luna august urmeaza o noua minivacanța pentru romani. Salariații de la stat vor avea parte de patru zile libere consecutive.Urmatoarea zi libera legala este in data de 15 august, cand se sarbatorește Adormirea Maicii Domnului. Pentru ca 15 august cade intr-o zi de marți, Guvernul a decis ca și…