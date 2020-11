Minivacanta de 4 zile, de Ziua Nationala a Romaniei

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii au minivacanța de 4 zile de Ziua Naționala. Va fi liber pentru unele categorii de angajați luni, 30 noiembrie, de Sfantul Andrei și marți, 1 decembrie, de Ziua Naționala, pe langa cele doua zile libere din acest weekend. Minivacanța va fi insa marcata de restricțiile impuse de pandemia de coronavirus,…

- Au mai ramas 4 zile libere, printre care doua minivacanțe, pana la finalul anului. Urmatoarea sarbatoare legala va fi de Sfantul Andrei și Ziua Naționala. Zile libere ramase in 2020: 30 noiembrie – luni – Sfantul Andrei (minivacanța de 4 zile – inclusiv Ziua Naționala) 1 Decembrie – marti – Ziua Naționala…

- Ce zile libere vor mai fi in anul 2020: 30 noiembrie — Sfantul Andrei;1 decembrie — Ziua Nationala a Romaniei;25 decembrie - Craciunul;26 decembrie — Craciunul. Patronii care doresc ca salariati sai lucreaze in zile de sarbatoare legala, sunt obligati sa le acorde acestora compensatii.…