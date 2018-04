Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 27 aprilie - 2 mai vor fi suplimentate cu vagoane trenurile catre cele mai solicitate destinații, in special cele spre litoral si Valea Prahovei, anunta reprezentantii CFR Calatori. In plus, fata de trenurile existente in graficele de circulatie, vor fi asigurate legaturi cu trenuri directe din…

- Traficul este aglomerat pe Valea Prahovei, pe DN1 Ploiesti – Brasov, pe sensul catre munte, unde s-au format coloane de masini si se circula cu 20 de kilometri pe ora, informeaza Politia Romana. Se circula in conditii dificile din cauza numarului de masini si pe Autostrada A1 Bucuresti – Pitesti,…