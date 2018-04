Stiri pe aceeasi tema

- Romanii care merg la mare de 1 Mai vor plati, in medie, 955 de lei pe camera pentru trei nopti, cele mai cautate fiind statiunile Mamaia, Mamaia Nord, Vama Veche si Eforie Nord. Cel mai scump pachet achizitionat a fost la un hotel de 5 stele din Mamaia, la un pret de 2.024 de lei, iar cel mai ieftin…

- Decizia Guvernului de a declara 30 aprilie zi nelucratoare, astfel incat angajații din sistemul public, și nu numai, sa beneficieze de patru zile libere, schimba planurile de vacanța ale romanilor. Daca pana acum majoritatea turiștilor care preferau de 1 Mai sa mearga in vacanțe la malul marii alegeau…

- Ziua de 30 aprilie va fi libera. Guvernul a decis in ședința de azi ca și ziua de luni, 30 aprilie, sa fie libera. Decizia vine pentru a face ”punte” cu data de 1 mai. Ziua de 30 aprilie va fi recuperata, insa, in 5 mai sau prin prelungirea programului de lucru pana in 11 mai. (FOTO informateca.ro)

- Nici nu a trecut bine minivacanța de Paste, ca romanii se vor putea bucura de inca una. Cum 1 Mai pica intr-o zi de marți, Guvernul a decis in ședința de joi ca și ziua de luni, 30 aprilie, sa fie libera.

- Potrivit unei propuneri a Ministerului Muncii, ziua de 30 aprilie, care va fi luni, va fi libera și se va recupera cu alta ocazie. Astfel, bugetarii și, bineințeles, elevii vor incepe minivacanța de 1 mai pe 28 aprilie, urmand sa aiba 4 zile libere. Astfel, la trei saptamani de la vacanța de Paște,…

- Oferte speciale pentru minivacanta de Paste, anuntate la munte. Teleferic Prahova transmite ca cei care cumpara tichete pot castiga un voucher de 150 de lei. Mii de romani au ales anul acesta sa isi petreasca Pastele in statiunile de pe Valea Prahovei.

- În 2018, pentru al treilea an consecutiv, Roma și Londra ramân primele doua destinații de interes pentru românii care vor sa calatoreasca de Paște în strainatate. Pe lânga acestea Paris, Barcelona și Milano sunt capitalele europene cu o prezența constanta în topul…