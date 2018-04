Stiri pe aceeasi tema

- Politia Locala Galati anunta demararea "Plan de masuri - «ESTIVAL 2018»". Planul de masuri a fost lansat astazi (n.r. - vineri, 27 aprilie 2018), la ora 17:00, simultan in cinci locatii, respectiv: Faleza Dunarii, Parc Viva, Gradina Publica, Oraselul Copiilor si Parc Closca.De asemenea, Politia Locala…

- Ampla operațiune de cautare a doi copii in Parcul Tineretului din municipiul Buzau.Este vorba despre doi baieți de 10, respectiv 11 ani, prieteni. Cei doi au plecat la joaca in parc și nu au mai revenit acasa. Imediat dupa sesizarea dispariției a fost declanșata o ampla operațiune de cautare, fiind…

- Premierul Viorica Dancila le-a cerut, marti, ministrilor ca romanii sa aiba parte de liniste in minivacanta de 1 Mai, ea afirmand ca MAI a pregatit un plan de masuri in ceea ce priveste ordinea publica, fluidizarea traficului rutier, prevenirea accidentelor, dar si interventii in caz de urgenta.

- Guvernul a aprobat Planul de acțiuni pentru implementarea, în urmatorii trei ani, a Strategiei reformei cadrului de reglementare a activitații de întreprinzator pentru anii 2013-2020. Planul include peste 50 de acțiuni. Potrivit ministrului economiei și infrastructurii,…

- Peste 4.000 de politisti de frontiera desfasoara, zilnic, in minivacanta de Paste, la nivelul intregii tari, activitati de supraveghere si control la frontiera de stat. "In perioada Sarbatorilor Pascale, conducerea Politiei de Frontiera Romane a dispus masuri pentru intarirea dispozitivului…

- Un sofer in varsta de 75 de ani, care a fost filmat in timp ce conducea pe contrasens pe un tronson de drum expres din judetul Arges, a fost identificat si sanctionat de politisti, informeaza Agerpres.ro. Incidentul s a petrecut luni, pe sectorul de drum expres care face legatura intre Uzina Dacia de…

- Politia Locala Galati aduce primavara in sufletul galatencelor. Institutia anunta ca, pe data de 1 martie 2018, incepand de la ora 10:00, politistii locali vor oferi martisoare florale doamnelor si domnisoarelor, atat angajate, cat si donatoare, care vor fi prezente la Centrul Regional de Transfuzii…

- Patru polițiști locali din Targu Jiu vor intra vineri in greva foamei. Aceștia spun ca a crescut numarul abuzurilor de care se face vinovata conducerea Poliției Locale Targu Jiu. Printre greviștii foamei va fi și liderul sindical al...