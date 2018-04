Stiri pe aceeasi tema

- Sezonul estival în România se deschide în mai putin de doua saptamâni. Litoralul va fi plin, dar exista o problema. Ospatarii, barmanii si cameristele nu mai accepta orice salariu. Acestia cer hotelierilor sau patronilor de restaurante chiar si peste o mie de euro lunar.…

- Alege una dintre cele patru carti de mai sus si afla ce surprize te asteapta in aceasta primavara. Dragoste si aventuraDaca ai ales cartea cu numarul 1, asteapta-te la surprize romantice. In cazul in care ai un partener, acesta te va rasfata asa cum nu a mai facut-o pana acum. Daca…

- Dupa “minivacanta de Pasti” (asa se exprima prezentatoarele de televizie, nu eu), urmeaza “minivacanta de 1 Mai” si “minivacanta de Rusalii”. De Pasti, cei mai multi turisti au fost la munte. Urmeaza Marea. De 1 Mai, Mamaia nu va avea egal, o sa ne inghesuim toti pe aceeasi autostrada, in aceleasi cinci…

- Dinamoviștii au fost anunțați de Florin Bratu ca vor avea liber in zilele te Paște, insa antrenorul a ținut sa ii avertizeze. Victoria in fața Concordiei Chiajna, scor 3-1, nu l-a liniștit pe antrenor, iar acesta le-a transmis jucatorilor ca vor avea proba cantarului dupa revenirea in programul normal.…

- Incepe un nou sezon de pedalare la Timisoara! Anul acesta, Verde pentru Biciclete sarbatorește un deceniu de existența – 10 ani si a pregatit o serie de surprize pentru biciclisti. Prima pedalare va avea loc in data de 14 aprilie, iar cei care vor lua parte la acest eveniment vor avea parte de foarte…

- Senatoarea USR de Constanta Ramona Dinu i a cerut primarului municipiului Constanta, Decebal Fagadau, sa spuna daca are de gand sa stopeze odata pentru totdeauna dezvoltarea urbanistica haotica si disparitia spatiilor verzi din Constanta si din statiunea Mamaia. Ea apreciaza ca "municipiul Constanta…

- Nuba din București nu ne mai lasa de capul nostru la Mamaia sa mergem care incotro vara asta. Nu. E decisa treaba: deschid ceva nemaivazut, ca așa le place lor, csf? Ncsf! Nuba Beach Club pare ca va fi cel mai futurist club de la mare. Așa pare in imagini cel puțin, așa promit și baieții care il au.…

- Primarul municipiului Constanta, Decebal Fagadau, considera ca statiunea Mamaia a ajuns la un optim al capacitatii si ca va trebui analizat cu atentie daca se mai construieste acolo si mai ales ce se mai construieste. Primaria Constanta a organizat marti dupa amiaza o dezbatere publica privind „Strategia…