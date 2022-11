Minivacanța de 1 Decembrie. Trei cazări unde te poți bucura de relaxare cu buget minim Romanii așteapta cu sufletul la gura urmatoarea vacanța. Mai sunt doar cateva zile insa pana la urmatoarea, așa ca majoritatea sunt in cautarea ofertelor de cazare. In funcție de buget, te poți bucura de acest moment de respiro, fie la munte, fie in delta sau chiar in strainatate. Minivacanța de 1 Decembrie, respectiv Sfantul Andrei i-a provocat in acest an pe operatorii din turism sa conceapa pachete speciale. Minivacanța de 1 Mai la Conac, pe Valea Prahovei Romanii care vor sa se bucure de cele 5 zile de libere de la inceput de Decembrie, au la dispoziție numeroase variante, mai ales la munte.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

