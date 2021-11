Minivacanță de 1 decembrie: Aceste persoane au liber începând cu 29 noiembrie ​Anul acesta minivacanța de 1 decembrie va incepe din data de 29 noiembrie. Angajații instituțiilor și autoritaților publice vor avea astfel liber de luni pana miercuri. Este punte intre weekend și sarbatorile legale din 30 noiembrie și 1 decembrie, iar asta inseamna cu bugetarii beneficiaza de o minivacanța de 5 zile. „Zilele de 30 noiembrie 2021 și 01 decembrie 2021 sunt declarate zile libere nelucratoare, conform prevederilor art.139 alin.(1) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare. Pentru a asigura o utilizare eficienta a duratei timpului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In data de 30 noiembrie il pomenim pe Sfantul Andrei, iar pe 1 Decembrie sarbatorim Ziua Naționala a Romaniei. Astfel, ziua de 29 noiembrie a fost decretata libera, facand legatura cu sfarșitul de saptamana. O minivacanța de 5 zile pentru elevi și bugetari. Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.…

- Persoanele care vor sa se angajeze la stat trebuie sa știe ca Guvernul Romaniei le pune la dispozție o platforma in acest sens. Cum poți verifica posturile vacante la stat și cum te poți inscrie la concurs? Ce care iși cauta un loc de munca la stat nu trebuie decat sa acceseze posturi.gov.ro , un portal…

- update Comisiile Senatului au aprobat marți seara introducerea certidicatului verde pentru angajații de la stat. Documentul va fi obligatoriu in toate instituțiile din Romania. Decizia finala aparține plenului Senatului. Dispozițiile privind certificatul verde se aplica autoritaților, instituțiilor…

- Certificatul verde, obligatoriu pentru angajatii de la stat Comisiile Senatului au aprobat marti seara introducerea certificatului verde pentru angajatii de la stat. Documentul va fi obligatoriu in toate institutiile din Romania, daca va trece prin Parlament. Dispozitiile privind certificatul verde…

- Șomaj tehnic: Cum se deconteaza banii de la stat și cine NU beneficiaza de indemnizatie Șomaj tehnic: Cum se deconteaza banii de la stat și cine NU beneficiaza de indemnizatie Angajații trimisi in somaj tehnic sunt platiti cu 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat, conform prevederilor…

- Instituțiile publice nu mai au voie sa ceara persoanelor fizice sau juridice copii dupa acte emise de stat, pentru a rezolva diverse solicitari. Legea a a primit a primit miercuri, votul final in Camera Deputaților. Instituțiilor publice li se interzice sa mai solicite persoanelor fizice și firmelor…

- Agentia Nationala pentru ocuparea Fortei de Munca reia plata indemnizatiei sub forma de somaj tehnic, precum si acordarea unor zile libere platite parintilor, in conditiile in care copiii lor au revenit la scoala online. Sunt masuri care ar urma sa ajute angajatii si mediul economic afectat din nou…

- Ministerul Sanatații a publicat, luni, in consultare publica, proiectul privind stabilirea unor masuri in domeniul sanitar, pe perioada starii de alerta, pentru personalul din cadrul unor unitați publice și private. Prevederile obliga aceasta categorie de angajați sa dețina Certificat Covid, iar…