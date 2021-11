Minivacanță autentică de 1 Decembrie, cu miresme de gulaș și cozonac secuiesc Covasna este o destinație turistica unde tradiția este la ea acasa, iar proprietarii de pensiuni și de hoteluri iși așteapta turiștii, in minivacanța de 1 Decembrie, cu ciubarul pregatit cu apa calda, cu gulaș delicios și Kurtos Kalacs proaspat rumenit. Cu numai o zi de concediu puteți avea o vacanța de cinci zile, perfecta pentru relaxarea de care aveți nevoie. Situat in inima țarii, județul Covasna este destinația ideala, ce combina armonios obiectivele istorice, frumusețea naturii, rafinamentul pensiunilor, gastronomia tradiționala cu ofertele inedite de petrecerea timpului liber. La adapostul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

