- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, joi, ca exista "un risc foarte mare" ca Botosaniul sa devina o a doua Suceava, dupa numarul mare de imbolnaviri in randul cadrelor medicale din Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) "Mavromati". El a declarat, la finalul unei vizite efectuate la Botosani, ca…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, joi, dupa ce a vizitat spitalul din Deva, ca acolo a vazut o atitudine schimbata, iar lucrurile sunt ”pe fagasul normal”. Cu toate acestea, managementul militar ai ramane o perioada. De asemenea, ministrul a precizat ca va vizita in perioada urmatoare…