- Ministrul PSD al Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse, Gabriela Firea, a demisionat vineri, dupa o intalnire la Palatul Victoria pe care a avut-o cu premierul Marcel Ciolacu. Demisia Gabrielei Firea a venit la mai bine de o saptamana dupa ce a izbucnit scandalul „azilelor groazei”. Este a doua…

- Camera Deputatilor si Senatul se reunesc, joi, 15 iunie 2023, incepand cu ora 12:00, pentru votul de investire pentru guvernul propus de premierul desemnat Marcel Ciolacu. Pentru ca Guvernul sa fie investit este nevoie de prezenta a cel putin 233 de parlamentari la sedinta si de intrunirea a minimum…

- Dupa ce a pompat zeci de milioane de lei in angajari si in infiintarea ministerului lui Firea, asa-numitul minister al Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse, PSD se gandeste acum sa-l desfiinteze, afirma surse din acest partid. La schimb, PNL ar urma sa desfiinteze, in viitorul guvern, condus…