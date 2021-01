Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu, considera ca atacul lansat de unii lideri PNL la adresa sa are doar un scop politic „intern”, pe care nu-și permite el sa-l comenteze. „Sunt declarații politice care au de-a face cu politica interna de partid și nu vreau eu sa comentez. Am mai spus, daca exista critica constructiva, ma bucur sa ascult și sa lucrez alaturi de oricine, dar altfel, nu ma privește”, a comentat Voiculescu luni seara, la Antena3, chestionat despre rostul atacurilor care au venit in ultimele zile la adresa sa, din partea primarului Clujlui Emil Boc, a eurodeputatului Rareș Bogdan,…