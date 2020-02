Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o conferința de presa susținuta la Bistrița, ministrul Muncii și Protecției Sociale, Violeta Alexandru, a declarat ca este ”profund nemulțumita” de activitatea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM) și de cea a agențiilor din teritoriu. ”Sunt profund nemulțumita de activitatea…

- In luna ianuarie 2020, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) a cuprins in programele de formare profesionala organizate prin intermediul centrelor regionale de formare profesionala a adultilor si centrelor proprii din cadrul agentiilor teritoriale pentru ocuparea fortei de munca,…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, afirmații dure la adresa ANOFM. Aceasta a criticat Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) pentru ca nu incurajeaza sa iși gaseasca un loc de munca, potrivit b1.ro. Violeta Alexandru afirma ca 53 la suta dintre romanii care beneficiaza de ajutor…

- Reorganizarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca a inceput, iar in maximum o luna ar trebui sa se vada schimbarile, a anuntat ministrul Muncii, Violeta Alexandru, pe pagina sa de Facebook. "Romania in care dorim sa traim se construieste cu oameni care muncesc cinstit Am inceput reorganizarea…

- Gorjenii care si-au pierdut locul de munca anul trecut sau sunt amenintati de spectrul somajului pot opta pentru cursurile de recalificare profesionala organizate in luna ianuarie de catre Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Gor...

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca organizeaza in ianuarie, la nivel national, 67 programe de formare profesionala, la care vor participa 1.010 persoane, potrivit Agerpres.Conform unui comunicat al ANOFM, programele de formare profesionala cu cele mai multe locuri disponibile…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca organizeaza in ianuarie, la nivel national, 67 programe de formare profesionala, la care vor participa 1.010 persoane. Conform unui comunicat al ANOFM, programele de formare profesionala cu cele mai multe locuri disponibile vizeaza calificari precum:…

- Rata somajului inregistrata la nivel national in luna noiembrie a ramas la 2,98% insa a scazut cu 0,34 puncte procentuale fata de luna noiembrie a anului 2018, informeaza Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), potrivit Agerpres.Numarul total de someri la finalul lunii noiembrie,…