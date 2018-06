Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, saluta aprobarea de catre Parlamentul European miercuri a proiectului de Decizie a Consiliului European de stabilire a componentei PE in viitoarea sa legislatura, Romania castigand inca un mandat in urma acestui vot. "Dupa iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, Romania devine a sasea tara ca pondere in Uniunea Europeana, iar cetatenii romani vor fi astfel mai bine reprezentati la nivelul Parlamentului European. Acest lucru inseamna un plus de responsabilitate fata de proiectul european pentru care tara noastra se pregateste, in…