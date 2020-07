Stiri pe aceeasi tema

- Politia Romana a receptionat astazi primele 5.000 de pistoale de ultima generatie de tip Beretta care fac parte dintr-o comanda mai mare de 25.000 de pistoale. Noul tip de armament, care va intra in dotarea politistilor de la Ordine Publica si Rutiera pana la sfarsitul anului este asamblat in Romania…

- Un prim lot de 5.000 de pistoale Beretta PX 4 de calibru 9 x 19 mm au ajuns in Romania, iar din aceasta saptamana vor fi distribuite politistilor care lucreaza in operativ, adica pe strada. Politia Romana a achizitionat un lot de 25.000 de pistoale si un milion de cartuse. In prezent, politistii rutieri…

- Sedinta plenului reunit va avea loc incepand cu ora 15.00. Birourile reunite au aprobat marti scrisoarea premierului Ludovic Orban prin care transmite Hotararea Guvernului nr. 394/18.05.2020 privind declararea starii de alerta si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, afirma ca dupa 15 mai oamenii vor putea iesi din localitate. "Am decis urmatorul lucru: puteti sa mergeti, sa parasiti localitatea, fara a tine cont de limita de municipiu sau limita de judet. Asadar nu este impusa o limita, pentru ca era foarte dificil de impus…

- Federatia Nationala a Politistilor Locali din Romania (FNPLR) reactioneaza vehement la afirmatiile ministrului Afacerilor Interne, Marcel Vela, care a afirmat ca politistii locali fac abuzuri. Intr-o scrisoare deschisa semnata de col. (r) Aurel Dobrila, presedintele FNPLR si director general al Politiei…