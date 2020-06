Ministrul Vela: Din 15 iunie urmeaza o noua etapa de relaxare

Stiri pe aceeasi tema

- Din 15 iunie urmeaza o noua etapa de relaxare, a anuntat, sambata, ministrul de Interne, Marcel Vela, care a precizat ca totul se va decide in functie de analiza statistica epidemiologica. Marcel Vela a declarat, sambata, la Digi 24, ca romanii merita aceasta relaxare pentru ca „au avut grija, au protejat…

- Daca Ministrul Sanatații, Nelu Tataru se ferește sa dea garanții legat de ce se va intampla dupa 15 iunie pentru ca inca nu pot fi evaluate urmarile primei etape de relaxare, ministrul de Interne, Marcel Vela, este mai optimist.Marcel Vela a declarat, sambata, la Digi 24, ca romanii merita…

- Produsul Intern Brut (PIB) a crescut in primul trimestru din acest an cu 2,4%, serie bruta, comparativ cu perioada similara a anului trecut, iar fata de trimestrul anterior cresterea este de 0,3%, conform datelor semnal publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). Ca serie…

- In mesajul transmis de Ziua Europei, presedintele Klaus Iohannis aminteste de sustinerea pentru democratie, pe care romanii au demonstrat-o si prin care au castigat pe deplin respectul Europei. Totodata, in situatia critica declansata de pandemie, Romania s-a dovedit a fi un partener de incredere,…

- Situatia economica in America este dezastruoasa, 20,5 milioane de americani ramanand fara slujbe in luna aprilie. Somajul a ajuns la 14,7%, cea mai mare valoare de la Marea depresiune economica din 1930. In urma cu doar doua luni, rata somajului era de 3,5%, noteaza BBC.…

- O viata in aer liber este tot ceea ce ne dorim in aceste zile de izolare, insa cati dintre noi am fi dispusi sa ne schimbam viata cu totul pentru a transforma acest vis intr-un proiect concret? George Alistar a avut acest vis cu mult inainte ca lumea intreaga sa se inchida in case.…

- Cancelarul austriac Sebastian Kurz a anuntat noi restrictii severe, duminica, pentru a opri raspandirea virusului. Adunarile publice la care participa mai mult de 5 persoane au fost interzise, iar cetatenii nu mai au voie sa se intalneasca cu nimeni. Exista doar trei motive pentru care cetatenii…