Ministrul Vela dă cărţile pe faţă. Protejata lui Dragnea, Carmen Dan, a cumpărat limuzine BMW şi VW pentru demnitarii PSD Ministrul Vela le-a inchis gura si sindicalistilor din Politie care sunt nemultumiti de lipsa dotarilor, dar nu au mai avut nimic de comentat atunci cand fostul ministru Carmen Dan a cumparat mașini de lux pentru demnitarii PSD, in loc sa cumpere mașini pentru polițiști.



"Avem preocuparea de a dota Poliția, avem deja in lucru transmiterea unor autoturisme in București și in toata țara. Sunt in pregatire mijloacele sonore de avertizare pentru mai multe autoturisme Duster care vor fi repartizate inspectoratelor din țara. Dar aș fi preferat ca domnii de la sindicate sa ia masuri și cand… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

