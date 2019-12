Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne Vela da ultimatum Jandarmeriei „pana vineri seara” sa desecretizeze convorbirile de la protestul din 10 august. De cateva zile ministrul liberal cere ca procurorii și poporul sa afle ce ordine s-au dat atunci, dar șefii Jandarmeriei trag de timp sau cauta pretexte de ”secret militar”.…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat ca asteapta, din partea Jandarmeriei, pana vineri seara, depunerea la dosarul procurorilor a comunicatiilor realizate prin statii de catre jandarmi in seara zilei de 10 august 2018. ‘Pana in aceasta seara, astept o solutie finala si anuntul ca s-a…

- Ziarul Unirea Ministrul de Interne, ULTIMATUM Jandarmeriei: Desecretizarea convorbirilor din 10 august pana luni sau consecintele vor fi pe masura Marcel Vela, Ministrul Afacerilor Interne, spune ca pana vineri dupa-amiaza, convorbirile purtate de Jandarmeria Bucuresti in 10 august 2018, cand a avut…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat ca analizeaza bugetul pentru 2020 astfel ca va bloca angajarile pentru a se incadra in fondurile disponibile. „Concursurile si examenele sunt organizate mai mult pentru pile si relatii, nu stiu daca strict politice, dar in mare masura da”, a declarat…

- Președintele PSD, Viorica Dancila, a vorbit, joi, despre relațiile cu serviciile secrete."Am avut o colaborare instituționala buna, tot ce am solicitat am primit de la SRI și SIE. Nu m-am gandit eu sa fac o schimbare. Pentru mien prioritatea sunt romanii. In momentul in care voi avea…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, din Guvernul Orban I, are un sfatuitor care a stat in spatele mai multor ministri, avand o experienta de necontestat. Este vorba de dobrogeanul general Gelaledin Nezir, un om al carui nume il asociem cu multe evenimente marcante din istoria recenta a Romaniei.Generalul…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat declasificarea raportului referitor la incidentele din 10 august 2018 din Piata Victoriei, Ca urmare a acestei declasificari, raportul poate fi folosit ca mijloc de proba de DIICOT, in dosarul care vizeaza incidentele.Stire in curs de actualizare.…

- Un accident soldat cu doi raniti a avut loc marti seara, intre localitatile Joseni si Lazarea, dupa ce soferul aflat la volanul unui autoturism ar fi incercat sa evite un urs aflat pe sosea si s-a...