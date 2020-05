Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat, vineri, ca Ungaria a ridicat restrictia de tranzitare a teritoriului in anumite intervale orare, astfel ca tranzitarea acestei tari si, respectiv, intrarea in Ungaria dinspre Romania se vor putea face in permanenta, ceea ce ar urma sa elimine momentele…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, anunta ca a semnat o noua ordonanta militara. Prima prevedere din noul act normativ se refera la prelungirea suspendarii zborurilor din si spre mai multe tari."Pentru a face un nou pas ca sa prevenim eficient raspandirea noului tip de coronavirus…

- Opt puncte de trecere a frontierei sunt in prezent deschise pentru cei care fac naveta intre Ungaria si Romania, a anuntat ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, informeaza MTI. Guvernele roman&n...

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat, duminica seara, in Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac I, ca urmeaza sa se reglementeze situatia navigatorilor care transporta marfuri si trebuie sa iasa din Romania, exact ca in cazul soferilor de camioane, iar la granita cu Bulgaria…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat, joi, ca urmeaza sa aiba o discutie cu omologul sau de la Budapesta pentru o posibila folosire a punctului de frontiera Nadlac 2 strict pentru transportul de marfa.„Pentru varianta Nadlac 2 (…) o sa am o convorbire cu ministrul de interne din Ungaria,…

- MAE anunța realizarea unei ințelegeri romano-ungare privind situația lucratorilor transfrontalieri. Conform acordului, oamenii care fac naveta zilnic intre Romania și Ungaria pot trece granița, anunța oficialii Ministerului Afacerilor Externe (MAE).Conform sursei citate, ministrul afacerilor…