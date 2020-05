Ministrul Vela anunţă adoptarea a cinci animale care au fost în serviciul public Ministrul de interne Marcel Vela a anuntat duminica adoptarea a cinci animale de pe site-ul in care sunt prezentate animalele de serviciu sau destinate serviciului scoase din functiune sau declasate care apartin institutiilor si structurilor publice din Romania, care pot fi adoptate ca urmare a Legii 217 din 14 noiembrie 2019.



"Cu un deosebit respect pentru toate necuvantatoarele, alaturi de colegii mei, am promovat legea 217/14 noiembrie 2019 privind intretinerea animalelor de serviciu sau destinate serviciului scoase din functiune sau declasate care apartin institutiilor si structurilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

