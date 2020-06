Stiri pe aceeasi tema

- Primarul orașului cu cele mai puține cazuri de coronavirus din Romania a facut astazi apel la Guvern șil Ministrul Vela sa scoata rapid de sub incidența carantinei, cartierul inchis luni dimineața, dupa confirmarea a 19 cazuri de coronavirus, la o familie de romi argintari. Masura este considerata a…

- A fost prelungita suspendarea zborurilor din si spre Romania cu 12 tari, a anunțat, luni, seara, Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela: Spania, Austria, Belgia, Elveția, Statele Unite ale Americii, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Regatul Țarilor de Jos,

- Ministerul Afacerilor Externe saluta anuntul, din 16 aprilie, al Statelor Unite ale Americii privind acordarea unui sprijin in valoare de 800.000 de dolari Romaniei pentru lupta impotriva pandemiei cu noul coronavirus. "Aceasta decizie demonstreaza o data in plus, mai ales intr-o situatie de criza…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, anunta ca a semnat o noua ordonanta militara. Prima prevedere din noul act normativ se refera la prelungirea suspendarii zborurilor din si spre mai multe tari."Pentru a face un nou pas ca sa prevenim eficient raspandirea noului tip de coronavirus…

- Restricții dure impuse de autoritațile din Romania. Libertatea de mișcare e limitata, iar mall-urile se inchid. Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat ca, potrivit ordonantei militare adoptate sambata, slujbele religioase se pot oficia in lacasurile de cult, insa fara accesul publicului,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, alaturi secretarii de stat Bogdan Despescu si Raed Arafat susțin sambata seara, 21 martie, o conferința de presa. Cei trei oficiali fac publice cele mai importante informații despre situația privind criza declanșata de coronavirus. Transmisiunea LIVE poate…

- "In numele presedintelui Trump doresc sa exprim aprecierea mea profunda pentru faptul ca romanii s-au unit in acest moment de criza pentru a raspunde la o problema de magnitudine globala", afirma diplomatul, intr-un mesaj publicat duminica pe site-ul ambasadei.In opinia sa, "membrii diferitelor partide…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat duminica dupa-amiaza ca a fost pregatita Nota de fundamentare care va sta la baza emiterii decretului privind declanșarea starii de urgența in Romania.