- Deputatul PSD, Alexandru Rafila, crede ca imunitatea colectiva in Romania nu va fi atinsa in august, așa cum spera premierul Florin Cițu, ci mai degraba in octombrie. ”Eu personal am dubii serioase ca se poate rezolva intr-un timp așa de scurt. Ar insemna sa vaccinam 200.000 de persoane in fiecare zi.…

- Daca pana acum ședințele coaliției de guvernare se țineau doar lunea, la Parlament, saptamana aceasta e scandal mare cu banii din PNRR. Florin Cițu s-a decis “sa ia taurul de coarne” și sa se duca la negocierile de saptamana viitoare de la Bruxelles, ca nu il mai lase singur pe ministrul USR-PLUS Cristian…

- Ședința coaliției de marți dupa-amiaza ar trebui sa se finalizeze cu o concluzie pentru ambele parți, PNL și USR-PLUS, conform surselor politice. Colegii lui Dan Barna au stabilit, azi noapte, sa nu mai ceara schimbarea lui Florin Cițu, deoarece este clar ca PNL și UDMR au facut front comun impotriva…

- Ministrul sanatații, Vlad Voiculescu, a postat pe Facebook, luni seara, chiar in momentul in care premierul Florin Cițu ieșea la declarații, la sediul Guvernului. “Condoleanțe familiilor indurerate! Azi in jurul orei 18:30 am aflat despre problemele de la spitalul Victor Babeș. Am sunat pentru a ma…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, si-a inceput declaratia de presa de duminica in timp ce premierul Florin Citu era deja intr-o alta conferinta de presa. Daca inițial a parasit pupitrul imediat ce a sosit, Voiculescu parea ca va aștepta ca premierul sa termine declarația de presa. Numai ca el s-a…

- Florin Cițu a fost intrebat, duminica, de jurnaliști daca ministrul Sanatații va fi remaniat. Tema s-ar fi discutat intens in PNL dupa episodul evacuarii pacienților de la Spitalul Foișor, tot mai mulți lideri PNL aratandu-se tot mai nemulțumiți de Vlad Voiculescu. Premierul a evitat sa dea un raspuns…

- Senatoarea Diana Șoșoaca, care a condus protestul anti-restricții de sambata, din Capitala, a fost amendata, a declarat, luni, premierul Florin Cițu. El susține ca nu are nimic impotriva protestelor, dar oamenii trebuie sa respecte regulile impuse de pandemie. Prim-ministrul susține ca exista, din pacate,…

- Premierul incearca sa linișteasca protestele minerilor, care au degenerat intr-un mare scandal public. Liderul Guvernului nu ii ințelege pe mineri, din moment ce oamenilor “li se dau salariile”, dar va scoate bani pentru plata restanțelor cerute de aceștia. Protestele minerilor nu au la baza solicitarile…