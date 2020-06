Ministrul ungar de Externe, un nou atac virulent la Iohannis: "Președintele României este un politician extremist antimaghiar" Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a lansat vineri, un atac virulent la adresa președintelui Klaus Iohannis pe care l-a calificat ca fiind &"un politician extremist antimaghiar&". Declarația sa, postata pe Facebook, vine la doar câteva ore dupa ce șeful statului a anunțat ca trimite CCR o lege care prevedea deschiderea unui punct de frontiera cu Ungaria.



Proiectul legislativ a fost inițiat de trei parlamentari PSD și unul de la minoritați.



&"Din pacate Președintele Romaniei este un politician extremist antimaghiar. Implica în continuu Ungaria si guvernul ungar… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

