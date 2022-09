Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai suntem in ceasul al 24-lea, ci in al 25-lea, astfel ca razboiul din Ucraina trebuie sa se incheie cat mai curand, iar partile implicate ar trebui sa profite de Adunarea Generala a ONU de saptamana aceasta pentru a incepe, in sfarsit, un dialog serios - a atras atentia ministrul ungar de externe…

- Ecosistemele din zonele montane si din zonele adiacente acestora sunt legate puternic, prin urmare Ungaria sustine principiul conform caruia poluatorii ar trebui sa plateasca pentru poluarea raurilor transfrontaliere – a declarat luni seara, la New York, ministrul afacerilor externe si comertului exterior,…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a participat marti, la o reuniune a ministrilor de externe in Format Bucuresti 9 (B9) desfasurata la New York, in marja segmentului la nivel inalt al Adunarii Generale a ONU. La reuniune au participat opt ministri si un adjunct de ministru din statele aliate…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a spus la Digi24 ca „partea ungara a respectat” ințelegerea convenita , iar discursul premierului maghiar Viktor Orban nu a fost provocator la adresa Romaniei, dar a subliniat ca „este regretabil” ca discursul anti-UE a avut loc in Romania. Sancțiunile impuse Moscovei…

- Ministrul de Externe al Rusiei Serghei Lavrov a folosit momentul pentru a ataca politica de sancțiuni a UE și pentru a evidenția constrastul dintre relațiile stranse ale Moscovei cu Budapesta și cele tensionate cu restul blocului comunitar, scrie Financial Times. Ministrul de externe al Ungariei, Peter…

- Bruxelles-ul ar trebui sa caute pacea in Ucraina, nu sa impuna noi sancțiuni impotriva Rusiei, a declarat luni ministrul ungar de externe. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Ministrul chinez de Externe, Wang Yi, in timpul unei discuții telefonice cu omologul sau maghiar, Peter Szijjarto, a declarat ca Beijingul nu intenționeaza sa priveasca pasiv escaladarea conflictului ucrainean. Despre acest lucru a anunțat luni Ministerul chinez de Externe. "Țara noastra nu aparține…

- Razboiul ruso-ucrainean nu se va incheia repede, pentru ca toate razboaiele se termina cu negocieri, iar noi inca nu vedem niciun semn in acest sens, a declarat ministrul ungar al Afacerilor Exterrne si Comertului, Peter Szijjarto, intr-un interviu pentru „Magyar Nemzet", citat de MTI.