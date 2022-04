Ministrul ungar de externe declară că aprovizionarea Ungariei cu gaze naturale din Rusia va continua ”Vestea ca livrarile companiei Gazprom in Bulgaria au incetat ar putea fi ingrijoratoare”, dar tranzitul de gaze provenite din Rusia catre Ungaria prin Bulgaria va continua, a declarat Peter Szijjarto, miercuri, intr-un videoclip postat pe pagina de Facebook. ”As dori sa reasigur pe toata lumea de faptul ca daca gazele nu sunt livrate Bulgariei, nu inseamna ca tranzitul prin Bulgaria va fi oprit”, a mai spus el. Szijjarto a mai subliniat ca Ungaria primeste aproximativ 3.5 miliarde de metri cubi de gaze din Rusia pe an printr-o conducta care trece prin Turcia, Bulgaria si Serbia. El a adaugat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

