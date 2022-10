Stiri pe aceeasi tema

Daca pana acum intarzierea extinderii UE in Balcanii de Vest nu insemna decat "oportunitati pierdute", acum, sub spectrul razboiului din Ucraina, ea reprezinta "un risc de securitate", a afirmat vineri ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, la o reuniune in Muntenegru consacrata securitatii,…

NATO ar trebui sa raspunda unui posibil atac nuclear rusesc in Ucraina intr-un „mod convențional, dar devastator", a declarat ministrul de externe al Poloniei, Zbigniew Rau, intr-un interviu pentru NBC News, scrie agenția poloneza de știri Pap.pl.

Ministrul de externe al Franței face marți o vizita neanunțata la Kiev in semn de solidaritate cu Ucraina, potrivit CNN.

Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, dupa cum se asteapta, urmeaza sa vorbeasca pe 22 septembrie la sedinta Consiliului de Securitate al ONU privind Ucraina, a anuntat o sursa din cadrul delegației rusa.

Ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, a participat luni la reuniunea informala a ministrilor de externe din statele membre ale UE, organizata in marja saptamanii la nivel inalt a celei de-a 77-a Sesiuni a Adunarii Generale a ONU (AG ONU).

Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, efectueaza joi o vizita la Moscova, pentru a discuta despre noi livrari de gaze naturale, anunta Fidesz, partidul premierului ungar Viktor Orban, relateaza AFP.

Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, a declarat ca președintele Volodimir Zelenski a prezentat un "termen" intern pentru aderarea la Uniunea Europeana.

Bruxelles-ul ar trebui sa caute pacea in Ucraina, nu sa impuna noi sancțiuni impotriva Rusiei, a declarat luni ministrul ungar de externe.