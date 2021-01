Stiri pe aceeasi tema

- Stelian Ion, ministrul Justiției (sursa foto: Facebook) Noul ministru al Justiției, Stelian Ion, a anunțat azi intr-o conferința de presa ca a trimis la Consiliul Superior al al Magistraturii (CSM) un proiect de lege pentru desființarea Secției speciale din justiție, transmite G4Media . El a spus ca…

- Ministrul de externe ungar Peter Szijjarto a evocat joi existenta unei ''relatii de cauzalitate'' intre migratia ilegala, amenintarea in crestere a terorismului si violenta bazata pe extremism religios in Europa, transmite MTI. Comentand in legatura cu reuniunea ministrilor de externe…

- Ministrul ungar al justitiei, Judit Varga, a declarat, marti, in cadrul unei videoconferinte a ministrilor afacerilor europene din UE ca aplicarea de "standarde duble" in ceea ce priveste statul de drept este "inacceptabila", transmite MTI, citata de Agerpres.

- Imediat dupa ce ministrul Justiției, Catalin Predoiu, a punctat ca e "dezamagit" dupa ce Curtea de Apel din Napoli a respins extradarea omului de afaceri Dragoș Savulescu și a preschimbat pedeapsa intr-una cu suspendare, acesta a reacționat și l-a atacat pe Facebook intr-o scrisoare deschisa.Condamnat…

- Ministrul danez al Justitiei, Nick Haekkerup, a fost testat pozitiv la COVID-19, a anuntat miercuri oficialul danez intr-un mesaj pe Facebook, relateaza Reuters, potrivit AGERPRES.Cu o zi inainte, Parlamentul danez a anuntat ca si-a suspendat procedurile de vot si alte intalniri dupa ce mai…

- Dupa finalizarea unei comenzi in aplicația foodpanda, utilizatorii pot sprijini aceasta inițiativa prin donarea echivalentului in bani... The post Acum putem dona portii de mancare pentru copiii nevoiasi. Printr-o simpla apasare de buton appeared first on Renasterea banateana .

- Ministrul ungar al justitiei, Judit Varga, a anuntat marti seara ca a fost testata pozitiv la noul coronavirus, intrand deja in carantina la domiciliu, informeaza AGEPRES.'Informez pe aceasta cale publicul ca testul meu de astazi la coronavirus a fost pozitiv', a scris Judit Varga pe pagina…

