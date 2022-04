Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe ucrainean, Dmitro Kuleba, efectueaza o vizita oficiala la Bucuresti, vineri. Kuleba a ajuns la Palatul Victoria in jurul orei 8,00 si va avea o declaratie de presa comuna cu ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, dupa ora 12,00. Seful diplomatiei ucrainene vinde de la Sofia, unde…

- Rusia a confirmat, conform AFP, o intalnire a ministrilor de Externe rus, Serghei Lavrov, si ucrainean, Dmitro Kuleba, in Turcia, la sfarsitul saptamanii. Ar fi prima discuție la acest nivel, de la inceputul invaziei ruse a Ucrainei. Maria Zaharova, purtatorul de cuvant al diplomației ruse, a scris…

- Ministru roman de externe, Bogdan Aurescu, s-a intalnit, sambata, cu omologul sau ucrainean, Dmitro Kuleba, in cadrul Conferinței de Securitate care a avut loc la Munchen și in cadrul careia a fost abordata situația extrema de tensionata dintre Rusia și Ucraina.