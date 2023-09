Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul ucrainean de Externe, Dmitri Kuleba, și secretarul de stat american Anthony Blinken au vizitat un restaurant al lanțului de fast-food McDonald's din Kiev. Despre aceasta a relatat Vocea Americii. La restaurant, Kuleba a comandat o placinta cu vișine, in timp ce Blinken a comandat cartofi pai,…

- Razboi in Ucraina, ziua 560. Ministrul de Externe ucrainean, Dmitro Kuleba, considera ca nu se poate avea incredere in președintele rus Vladimir Putin in ceea ce privește negocierilor de pace. Potrivit lui Kuleba, nu se poate avea incredere in Vladimir Pu

- Ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba le-a replicat celor care critica tacticile Kievului in contraofensiva impotriva trupelor ruse, afirmand ca acestia 'scuipa pe fata soldatilor ucraineni' si ar trebui sa 'taca din gura', transmit Reuters si AFP, conform Agerpres.'A critica ritmul lent al…

- Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a multumit luni Republicii Cehe pentru solidaritatea cu tara sa, dupa ce s-a intalnit luni la Praga cu omologul sau ceh, Jan Lipavsky, potrivit DPA.Subiectele de discutie au inclus noi posibilitati de cooperare militara si o analiza asupra perspectivei…

- Șeful diplomației ucrainene, Dmitro Kuleba, spune ca nu vor exista „niciodata” negocieri directe de pace intre președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, și dictatorul rus, Vladimir Putin. Kuleba a precizat ca negocierile cu Rusia sunt posibile, dar doar dupa retragerea trupelor de ocupație din Ucraina.…

- Razboi in Ucraina, ziua 531. Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a anuntat luni, ca a vorbit la telefon cu omologul sau american Antony Blinken, convorbire in timpul careia a solicitat rachete cu raza lunga de actiune ATACMS.

- Ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba si-a exprimat satisfactia fata de rezultatele recentului summit NATO de la Vilnius si a apreciat ca din punct de vedere psihologic tara sa este deja membra a Aliantei Nord-Atlantice.