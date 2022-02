”Mriya”, ”vis” in limba ucraineana, este numele dat aeronavei Antonov AN-225 din epoca sovietica. Aceasta a fost distrusa in timpul invaziei ruse in Ucraina. ”Cel mai mare avion din lume a fost distrus in timpul invaziei ruse in Ucraina”, scrie Euronews. Legendara aeronava a fost in serviciu peste 30 de ani, fiind folosita in trecut pentru transportul aerian de ajutor umanitar internațional. Ea era parcata pe un aerodrom din apropiere de Kiev, cand a fost lovita de ”ocupatorii ruși”, potrivit unui comunicat al companiei de aparare de stat ucrainene, Ukroboronprom. Restaurarea avionului va costa…