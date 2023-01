Ministrul ucrainean al Energiei: Urmează zile dificile după atacurile ruseşti cu rachete de sâmbătă “Din cauza bombardamentelor din majoritatea regiunilor, sunt introduse intreruperi de urgenta (de curent). Zilele urmatoare vor fi dificile”, a scris el pe Facebook. Galuscenko a declarat ca infrastructura energetica din sase regiuni ucrainene a fost deteriorata in urma atacurilor. DTEK, cea mai mare companie privata de energie din Ucraina, a declarat ca doua dintre centralele sale termice au fost lovite de atacurile de sambata. O statie a incetat sa mai produca electricitate. Oficialii guvernamentali au declarat anterior ca aproximativ 40% din sistemul energetic al Ucrainei a fost deteriorat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

