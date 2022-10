Stiri pe aceeasi tema

- Centrala nucleara din Zaporojie este considerata a fi o instalație ucraineana, a declarat joi, șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomica, Rafael Grossi, in timpul unei vizite la Kiev. „Aceasta este o chestiune care are legatura cu dreptul internațional… dorim ca razboiul sa inceteze imediat…

- Rusia si-a insusit formal centrala nucleara Zaporojie din sudul Ucrainei, pe care o ocupa militar de la inceputul lunii martie, potrivit unui decret semnat miercuri de presedintele rus Vladimir Putin, transmite AFP. La putin timp dupa acest anunt, directorul Agentiei Internationale pentru Energie Atomica…

- Ministerul de Externe al Rusiei a anuntat miercuri ca centrala nucleara Zaporojie din Ucraina, cea mai mare din Europa, va functiona sub supravegherea agentiilor ruse de profil, dupa ce presedintele rus Vladimir Putin a anexat oficial regiunea Zaporojie la sfarsitul saptamanii trecute, informeaza agentia…

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) a anuntat, sambata, ca ZNPP – centrala nucleara Zaporojie este din nou conectata la reteaua electrica nationala a Ucrainei, inginerii reparand una dintre cele patru linii externe principale de electricitate care erau avariate din cauza razboiului,…

- Bombardamentele de marți au avariat o linie electrica de rezerva la centrala nucleara Zaporojie (ZNPP) din Ucraina, aflata sub control rușilor, care și-a pierdut deja toate cele patru linii electrice obișnuite, a anunțat miercuri, intr-un comunicat de presa, organismul de supraveghere nucleara al ONU,…

- Centrala nucleara Zaporojie din Ucraina, ocupata de fortele ruse, „a pierdut din nou conexiunea” cu reteaua electrica, a anuntat printr-un comunicat Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA), ai carei experti se afla la fata locului, potrivit AFP. Ultima linie inca functionala „a fost avariata”,…

- Seful AIEA, Rafael Grossi, a declarat anterior ca vizita planificata ar trebui sa dureze ”cateva zile” si ca agentia intentioneaza sa stabileasca o prezenta permanenta la centrala nucleara. Footage of reportedly the mission entering the Zaporizhzhia Nuclear Power Plant. via — Euromaidan Press (@EuromaidanPress)…

- Rafael Grossi a declarat intr-un interviu acordat marti pentru The Associated Press ca situatia devine din ce in ce mai periculoasa la centrala Zaporojie din orasul sud-estic Enerhodar, pe care trupele ruse l-au cucerit la inceputul lunii martie. ”Fiecare principiu al sigurantei nucleare a fost incalcat.…