- Mai multi politicieni din coalitia guvernamentala de la Berlin si-au exprimat nemulțumirea fata de refuzul presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a accepta vizita omologului sau german, Frank-Walter Steinmeier. Steinmeier intentiona sa se deplaseze miercuri la Kiev impreuna cu presedintii Poloniei,…

- Presedintele rus, intr-o discutie cu fostul lider ucrainean Petro Porosenko, s-a laudat ca ar putea avea trupe in capitalele Ucrainei, Poloniei, Letoniei, Lituaniei, Estoniei si Romaniei in 48 de ore. „Daca as vrea, in doua zile as putea avea trupe nu numai la Kiev, ci si la Riga, Vilnius, Tallinn,…

- Deputatul comunist al Dumei de la Moscova, Serghei Savostianov, propune „demilitarizarea si denazificarea” Lituaniei, Letoniei, Estoniei, Poloniei, Moldovei si Kazahstanului „pentru un proces mai complet de asigurare a securitatii Federatiei Ruse”. Serghei Savostianov a intocmit si un document in acest…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a promis joi dimineata ca Ucraina va reconstrui toate locuintele distruse in timpul invaziei ruse asupra tarii sale, transmite dpa. Intr-un mesaj video transmis joi dimineata devreme, Zelenski a declarat ca oficiali ucraineni lucreaza deja la planul de reconstructie.…

- Conflictul din Ucraina a intrat in ziua a noua, iar noaptea trecuta s-au dat lupte grele in zona centralei nucleare de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, situata in sud-estul țarii. O cladire a complexului nuclear a fost cuprinsa de flacari. UPDATE 3 Oleksandr Tkachenko, ministrul ucrainean al Culturii,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a multumit Romaniei pentru ajutorul dat tarii sale, care se confrunta de cinci zile cu o invazie militara rusa de amploare. ”Sunt recunoscator Romaniei pentru contributia sa semnificativa la capacitatile de aparare ale tarii noastre. Sunt recunoscator lui @KlausIohannis…

- Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, spune ca președintele Klaus Iohannis va convoca o ședința a CSAT și ar putea decreta stare de urgența daca va fi un conflict in zona țarii noastre. „Depinde ce se intampla in conflictul din Balcanii de Vest (Ucraina – n.r.). Daca va exista un conflict…