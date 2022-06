Stiri pe aceeasi tema

Razboiul cu Rusia ar mai putea dura intre doua si pana la sase luni, a prezis consilierul prezidential ucrainean Mihailo Podoliak, citat sambata de dpa.

Razboiul din Ucraina "se poate incheia prin negocieri directe" intre presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si presedintele rus Vladimir Putin, a declarat, joi, Mihailo Podoliak, consilierul prezidential ucrainean, relateaza CNN.

In ziua in care se implinește o luna de la inceputul razboiului din Ucraina, zi in care liderii de state și de guverne ale țarilor membre NATO participa la un summit extraordinar la Bruxelles, Oleksii Reznikov, ministrul ucrainean al Apararii, a postat un mesaj pe o rețea de socializare.

Rusia foloseste "terorismul de stat" in Ucraina si "trebuie oprit, pentru ca altfel va ataca alte tari", a declarat ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, in cadrul unei conferinte de presa comuna cu omologul sau britanic, Ben Wallace, la Londra, potrivit BBC, anunța news.ro.

Rușii anunta ca au utilizat in premiera rachete hipersonice in razboiul din Ucraina. Sistemele de aparare din Europa sunt depașite Ministerul rus al Apararii a anuntat, sambata, ca armata rusa a utilizat rachete hipersonice Kinjal pentru distrugerea unui depozit subteran de armament din vestul Ucrainei,…

Ministrul ucrainean al apararii, Oleksii Reznikov, le-a spus miercuri parlamentarilor Uniunii Europene ca ar trebui sa-l recunoasca pe președintele rus Vladimir Putin drept criminal de razboi dupa ce Rusia a invadat Ucraina.

Statele Unite au declarat joi ca Ucraina nu are nevoie cu adevarat de avioane de lupta pentru a contracara atacurile ruse, dar au luat in considerare sa-i furnizeze mai multe sisteme de aparare sol-aer, noteaza AFP preluat de agerpres.

Ministrul apararii nationale, Vasile Dincu, s-a intalnit, joi, la sediul MApN, cu ministrul economiei, Florin Marian Spataru. Cei doi au discutat despre sprijin pentru industria nationala de aparare, anunța news.ro.