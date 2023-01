Stiri pe aceeasi tema

- Oleksii Reznikov, ministrul ucrainean al Apararii, a declarat ca Ucraina trebuie sa se pregateasca pentru o noua ofensiva rusa in primavara din zonele pe care le-a ocupat deja in sudul și estul țarii, potrivit BBC. Ministrul considera ca Rusia ar putea incerca sa adune „forțe, muniții și arme” pentru…

- Ucraina a devenit un stat membru de facto al NATO deoarece tarile occidentale, care initial se temeau ca acordarea de asistenta militara Kievului ar fi putut duce la escaladarea conflictului, si-au schimbat „viziunea” despre razboi, a declarat intr-un interviu la postul britanic BBC ministrul apararii…

- Razboi in Ucraina, ziua 311. "In noul an, apararea aeriana a Ucrainei va deveni și mai puternica, și mai eficienta", a declarat Zelenski in discursul sau video zilnic, adaugand ca acest pas ar putea face ca apararea aeriana a Ucrainei sa fie cea mai puter

- Serghei Șoigu a propus, creșterea intervalului de varsta pentru serviciul militar rusesc obligatoriu pentru a acoperi cetațenii ruși cu varsta cuprinsa intre 21 și 30 de ani și sporirea numarului de militari activi de la 1 milion la 1,5 milioane in contextul razboiului din Ucraina, in timpul unei reuniuni…

- Razboi in Ucraina, ziua 292. De mai bine de sapte luni, orasul Bahmut din Ucraina este scena unor lupte si bombardamente sangeroase care au ucis si ranite sute de civili. Odata cu venirea iernii, viata localnicilor a devenit si mai grea.

- Ministrul ucrainean al apararii a declarat, joi, ca nu crede ca Rusia va folosi arme nucleare in Ucraina, intrucat nu ar fi nici pragmatic, nici practic sa faca acest lucru, insa a adaugat ca, in cazul Rusiei, trebuie luate in calcul toate riscurile. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…