Ministrul ucrainean al apararii, Oleksii Reznikov, a spus ca Ucraina impiedica in prezent Rusia sa domine Marea Neagra, atunci cand a fost intrebat despre riscul potential pentru sudul Ucrainei in cazul unei posibile contraofensive rusesti pe scara larga, relateaza CNN.

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat ca teroarea rusa trebuie sa fie invinsa peste tot, iar in Ucraina nu trebuie sa ramana nici macar o ruina, astfel incat acest lucru sa demonstreze ca libertatea este mai puternica.

Oleksii Reznikov, ministrul ucrainean al Apararii, i-a avertizat pe ruși ca liderii lor se pregatesc pentru un nou "val" de mobilizare și planuiesc sa inchida granițele in decurs de o saptamana.

Ministrul apararii din Franta, Sebastien Lecornu, a fost primit miercuri, la Kiev, de presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, intalnirea avand ca scop ''sa evidentieze sprijinul militar al Frantei pentru Ucraina'', potrivit oficialului francez, transmite EFE.

Ministrul finlandez al apararii, Antti Kaikkonen, isi va lua un concediu de paternitate timp de aproape doua luni la inceputul anului viitor, in contextul in care tara sa incearca sa convinga Turcia si Ungaria sa grabeasca ratificarea documentului care ii permite se alature NATO, relateaza "The Guardian".

Ca parte a mobilizarii parțiale din Federația Rusa, peste 300.000 de rezerviști și voluntari au fost instruiți in doua luni, a declarat ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu.

Ministrul francez al apararii, Sebastien Lecornu, s-a deplasat joi la Abu Dhabi, unde s-a intalnit cu presedintele Emiratelor Arabe Unite (EAU), Mohamed bin Zayed Al Nahyan, unul dintre principalii aliati ai Frantei in Golful Persic, noteaza AFP, citat de Agerpres.

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut luni Adunarii Parlamentare a NATO sa recunoasca Rusia ca 'stat terorist', dupa atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene, relateaza EFE.