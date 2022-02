Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina acuza Germania ca incurajeaza cererile Rusiei, care in final ar putea afecta chiar statul german. Acest punct de vedere a fost exprimat, vineri, de Oleksii Reznikov, ministrul ucrainean al Apararii. Ministrul Reznikov a susținut ca Ucraina nu poate „accepta pozitia oficiala a Germaniei privind…

- Ministrul ucrainean al apararii, Oleksii Reznikov, a declarat marti ca o eventuala recunoastere de catre Rusia a independentei regiunilor separatiste Donetk si Luhansk din estul Ucrainei ar insemna sfarsitul acordurilor de pace de la Minsk, relateaza agentia UNIAN, citata de EFE. ''Acesta ar fi un…

- Ministrul de Interne al Germaniei a spus clar ca Berlinul este foarte hotarât în intenția sa de a determina Telegram sa respecte legile țarii. Cu excepția cazului în care aplicația de mesagerie șterge conținutul ilegal, Berlinul este pregatit sa blocheze aplicația, scrie RT. …

- Ministrul ucrainean al apararii, Oleksii Reznikov, a declarat pentru CNN ca va avea loc un „masacru cu adevarat sangeros” daca Rusia decide sa invadeze Ucraina și a avertizat ca „și rușii se vor intoarce in sicrie”, pe fondul ingrijorarilor cu privire la mișcarile de trupe la granița țarii.

