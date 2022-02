Stiri pe aceeasi tema

- "Din nefericire, la acest moment, un atac, o invazie, pare mult mai probabila decat improbabila dar vom continua sa depunem eforturi pentru a impiedica acest lucru", a declarat James Cleverly penru Sky News."Tot ceea ce vedem indica faptul ca o invazie este foarte, foarte probabila si foarte, foarte…

- Joe Biden a declarat presei joi dimineața (ora locala 10.00, ora 17.00, ora Romaniei), la plecarea de la Casa Alba, ca „SUA are motive serioase sa creada ca rușii sunt pregatiți sa intre in Ucraina. Rusia este angajata intr-o operațiune cu steag fals”, transmite CNN .„Fiecare informație pe care o avem…

- Un inalt oficial al Pentagonului a anuntat vineri ca Statele Unite au decis sa trimita 3.000 de militari suplimentari in Polonia pentru a "linisti aliatii NATO", in contextul in care Washingtonul se teme de o invazie militara rusa in Ucraina, transmite AFP. Cei 3.000 de soldati cu sediul la…

- Un inalt oficial ucrainean a declarat miercuri ca trupele ruse mobilizate la granite nu sunt pregatite pentru o invazie iminenta a tarii sale, asa cum se tem occidentalii, ci au servit mai mult ca un ''santaj'' din partea Kremlinului, relateaza AFP. ''Vedem o concentrare a fortelor armate,…

- Secretarul de stat american Antony Blinken si ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba au discutat vineri despre acumularea militara a Rusiei de-a lungul granitelor cu Ucraina, informeaza Reuters, preluata de Agerpres.

- Diplomatia contribuie deja la prevenirea amenintarii unei ofensive militare a Rusiei împotriva Ucrainei, dar cel mai rau scenariu nu a fost înca evitat, a declarat miercuri ministrul ucrainean de externe Dmitro Kuleba, într-un briefing de presa online cu jurnalistii straini, relateaza…

- Diplomatia contribuie deja la prevenirea amenintarii unei ofensive militare a Rusiei impotriva Ucrainei, dar cel mai rau scenariu nu a fost inca evitat, a declarat miercuri ministrul ucrainean de externe Dmitro Kuleba intr-un briefing de presa online cu jurnalistii straini, potrivit Reuters.…

- Statele Unite au pus în alerta pâna la 8.500 de soldați care ar putea fi dislocați printre trupele NATO în cazul unei invazii a Ucrainei de catre Rusia, a anunțat luni purtatorul de cuvânt al Pentagonului, John Kirby, potrivit AFP.„Numarul de trupe pe care ministrul…