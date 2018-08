Stiri pe aceeasi tema

- Romania a inregistrat o crestere de 4,1% a numarului de turisti in primul semestru, fata de aceeasi perioada a anului trecut, iar masura acordarii voucherelor de vacanta este cea mai importanta luata de un Guvern, dupa Revolutie, in acest sector, a anuntat luni ministrul Turismului, Bogdan Trif,…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, si ministrul Sportului si Turismului, Vitold Banka, din Republica Polona au stabilit primele detalii despre rutele turistice comune. ldquo;Cooperarea din Romania si Polonia poate duce la atragerea unui numar mare de turisti din Asia sau alte zone indepartate si nu…

- Bugetarii ar putea sa nu mai primeasca vouchere de vacanta. Ministrul Turismului, Bogdan Trif, spune ca la finalul anului urmeaza sa fie realizata o evaluare a eficientei voucherelor de vacanta, sa se vada la cel nivel au stimulat mediul privat, dupa care se va decide daca acest sistem va continua si…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a fost ghid pentru o zi pentru jurnaliștii straini care au venit in Romania in cadrul uneia dintre cele mai mari campanii de promovare din ultimii ani. 14 reprezentanți mass-media din Cehia, Grecia, Polonia, Estonia si Spania au facut un tur al celor mai importante…

- Romania va deveni o destinatie turistica majora in Europa, considera ministrul Turismului, Bogdan Trif, care a fost ghid pentru cativa jurnalisti straini, veniti intr-o vizita de documentare in tara noastra. "Ma bucur ca am avut sansa de a prezenta orasul meu, zona mea, tuturor acestor…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, i a intampinat in Delta Dunarii pe jurnalistii aflati in cea mai ampla vizita de documentare realizata in ultimii ani in Romania Potrivit Ministerului Turismului, 21 de reprezentanti mass media din Germania, Irlanda, Letonia, Luxemburg, Slovenia, Ungaria si Romania…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a avut astazi o intrevedere cu ministrul Turismului și Sportului din Republica Polonia, Witold Banka. Discuțiile dintre cei doi oficiali s-au axat pe dezvoltarea relațiilor dintre cele doua state in domeniul turismului."La inițiativa ministrului Bogdan Trif,…

- Domeniul schiabil Muntii Fagaras a fost una dintre temele abordate de ministrul Turismului, Bogdan Trif, la intalnirea de la Bucuresti cu comisarul european pentru Industrie, Antreprenoriat si Turism, Elzbieta Bienkowska, potrivit unui comunicat de presa al PSD Sibiu, organizatie al carei presedinte…