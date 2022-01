Stiri pe aceeasi tema

- Produsul Intern Brut al Romaniei a crescut in 2021 cu 17 miliarde euro fata de 2019 si a ajuns la aproape 1.190 miliarde de lei, un record istoric, potrivit ministrului Antreprenoriatului si Turismului, Constantin-Daniel Cadariu. “Romania atinge la sfarsitul lui 2021 un Produs Intern Brut de circa 1.190…

- „Romania atinge la sfarsitul lui 2021 un Produs Intern Brut de circa 1.190 miliarde lei, aproximativ 240 miliarde euro. Este un record istoric. In ciuda celei mai mari crize din ultimele decenii, PIB-ul Romaniei a crescut in 2021 cu 17 miliarde euro fata de 2019 (un an fast al economiei globale in care…

- Fondurile de pensii private au ajuns la un record de 31.900 de miliarde de dolari la nivel mondial, se arata intr-un raport anual publicat sambata de Global SWF, potrivit Reuters, care precizeaza si in ce investesc japonezii.

- Activele detinute de fondurile suverane de investitii si fondurile publice de pensii din intreaga lume au atins anul trecut un nivel record de 31.900 de miliarde de dolari, gratie cresterii actiunilor americane si pretului petrolului, iar investitiile facute de aceste fonduri au atins cel mai ridicat…

- Exporturile de arme ale Germaniei au atins un nivel record in acest an, dupa ce fostul guvern federal, format din Uniunea Crestin-Democrata (CDU) si Partidul Social-Democrat (SPD), a aprobat acorduri in valoare de aproape 5 miliarde de euro in ultimele noua zile ale mandatului sau, chiar daca la…

- „Voucherele de vacanța pot fi acordate și salariaților din privat, direct de catre angajator, pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de efectuarea concediului de ordina in regim de turism intern. Mai mult, pe durata acestui an, prin comparație cu angajații din sectorul public, cei care lucreaza…

- Promovarea turismului si lipsa fortei de munca calificate in acest domeniu sunt principalele probleme pe care le-am identificat si, de aceea, imi propun sa fac echipa cu toti reprezentantii din turism pentru a gasi solutii, sustine Constantin-Daniel Cadariu, ministrul Antreprenoriatului si Turismului.…

- Deficitul comercial al Statelor Unite a scazut puternic in octombrie, pe fondul cresterii exporturilor la un nivel record, fiind posibil ca acestea sa contribuie la cresterea economica in acest trimestru, pentru prima data in mai mult de un an, transmite Reuterspotrivt news.ro. Departamentul…