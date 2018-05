Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a declarat, vineri, la Fintesti, in judetul Buzau, ca in cadrul Ministerului se lucreaza la un circuit turistic in Romania si Republica Moldova care sa cuprinda o ruta a vinului, transmite corespondentul MEDIAFAX. Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a…

- Portalul de anunturi OLX a anuntat ca va dezactiva anunturile de vanzare a voucherelor de vacanta. Reprezentantii OLX au declarat, vineri, pentru News.ro ca aceasta masura se afla deja in derulare. “La fel ca si in cazul voucherelor pentru biciclete, anunturile care pun in vanzare tichetele…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a participat la Targul Internațional de Turism Arabian Travel Market, desfașurat in perioada 22 – 25 aprilie, in Dubai. Cu ocazia vizitei, ministrul Turismului a avut mai multe intalniri bilaterale importante pentru dezvoltarea turismului de incoming pentru țara…

- Banca Transilvania a inregistrat, in primele trei luni ale acestui an, un profit net de 366 milioane lei, iar Grupul Financiar Banca Transilvania a afisat un rezultat net de 389 milioane lei, se arata intr-un comunicat al BT. În primele 3 luni ale acestui an, banca a acordat 44.000 de credite…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a declarat la inceputul acestei saptamani ca, din 2 mai, va incepe distribuirea voucherelor de vacanta pentru angajații din instituțiile publice. Ministrul sustine ca tichetele de vacanța (voucherele) reprezinta un ajutor important atat pentru oameni, dar si pentru…

- Guvernul a publicat un proiect de lege privind Strategia ”Romania 2040”, care va fi realizata de o comisie condusa de presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si care va deveni obligatorie pentru toate guvernele ce vor urma, scrie news.ro.

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, participa joi la deschiderea Targului International de Turism de la Chisinau, eveniment care se va desfasura in perioada 29 martie – 1 aprilie 2018, informeaza miercuri institutia. Ministerul Turismului din Romania participa cu un stand de 80 de metri patrati, unde…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a anuntat ca pana la finalul acestui an vor fi redeschise toate birourile de promovare externa, inchise in 2017 de fostul ministru al Turismului, Mircea Dobre. Tot pana la finalul anului 2018, Romania va avea o strategie integrata in turism, in care va fi implicat…