Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul turismului, Bogdan Trif, a anunțat astazi, la Sucevița, ca in perioada urmatoare va fi redusa birocrația pentru investițiile in turism. Bogdan Trifin s-a intalnit cu reprezentanții autoritaților locale din județul Suceava, in cadrul discuțiilor el subliniind nevoia de investiții din domeniu.…

- Ministrul turismului, Bogdan Trif, va sosi vineri, 6 iulie intr-o vizita in judetul Suceava la invitația parlamentarilor social-democrați suceveni, a anunțat purtatorul de cuvant al PSD Suceava, deputatul Alexandru Radulescu. In prima parte a zilei ministrul va inspecta stadiul in care se afla partia…

- Volumul creditelor acordate prin programul 'Prima casa' a capatat o dimensiune sistemica, atat in ceea ce priveste stocul de imprumuturi cat si in ceea ce priveste fluxul de credit ipotecar si este necesara tintirea mai buna a programului din punct de vedere social, prin revizuirea conditiilor de…

- Eurodeputatul PSD Razvan Popa atrage atenția asupra faptului ca decizia de ieri a judecatorilor, in cazul președintelui PSD, este una in prima instanța și ca in acest caz funcționeaza prezumția de nevinovație. „Ar fi bine ca și in Romania principiile europene sa funcționeze pe deplin. Prezumția de nevinovație…

- Israelul este unul dintre cele mai apreciate state din lume pentru tradiția și experiențele pe care le are de oferit, dar pentru mulți ramane o destinație nesigura, din cauza violențelor care au facut zeci de victime. Intr-un interviu acordat in exclusivitate pentru Libertatea, ministrul israelian al…

- Maratonul electoral in care a intrat Republica Moldova in acest an s-ar putea transforma intr-o constrangere majora pentru economia naționala in anii ce urmeaza, susțin experții Centrului analitic independent „Expert-Grup".

- Gratia si eleganta sunt reflectate si evidentiate cel mai bine de o tinuta ce are la baza o rochie simpla. Din comoditate, cele mai multe femei opteaza pentru pantaloni sau jeansi care sa le asigure confortul zilnic, fara a realiza ca acestia le rapesc foarte mult din finete si stil. Garderoba…

- Inca o gradinița urmeaza a fi construita la Lupeni. Aceasta ar urma sa fie amplasata pe strada Viitorului din localitate, iar fondurile pentru construcția ei provin din proiectul care deja se deruleaza la Lupeni și poarta numele de Bahtalo. Cartierul Viitorul din municipiul Lupeni este unul in care…