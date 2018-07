Ministrul Turismului: Nu mai permitem ca cetăţeanul român să fie ţepuit de unii şmecheri Trif a declarat, intr-o conferinta de presa, ca au fost cazuri anul trecut in care turistii au ramas fara bani si fara vacante din acest motiv, iar prin acest sistem de asigurare turistul va fi protejat 100 la suta si va exista si un fond pentru repatrierea acestuia in caz ca vor fi probleme. "Este pe circuitul de avizare si cu siguranta pe ordinea de zi a sedintei de guvern o sa intre si ordonanta de garantare a pachetelor de servicii turistice. Nu mai permitem ca cetateanul roman sa fie, scuzati-mi expresia neministeriala, tepuit de unii smecheri. Adica ei platesc vacantelor, firmele,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Startup-ul fintech Revolut a depasit 50.000 de utilizatori in Romania, care au efectuat peste 750.000 de tranzactii pana in acest moment. La nivel european, business-ul cu sediul in Londra a depasit pragul de 2 milioane de utilizatori.

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a declarat ca ordonanta care va garanta pachetele de servicii turistice achizitionate de catre persoanele fizice este aproape gata si va intra de urgenta pe circuitul de avizare. Romania este obligata sa implementeze o directiva europeana care spune ca turistul trebuie…

- Statul roman vrea sa se asigure ca firmele care vor extrage gaze din Marea Neagra vor folosi firme autohtone si angajati romani si, de aceea, parlamentarii din Comisia de Industrii si Servicii vor sa introduca penalitati usturatoatre pentru companiile petroliere daca nu vor face acest lucru in anii…

- HP va concedia intre 4.500 si 5.000 de persoane pana la sfarsitul anului fiscal 2019, ca parte a unui plan de restructurare, transmite producatorul de computere, potrivit CNBC. In octombrie 2016, board-ul companiei a aprobat un plan de restructurare si implementarea acestuia pana la sfarsitul…

- ''Este primordial sa avem o strategie integrata in domeniul turismului. Pana acum turismul in Romania a mers, asa, de multe ori, din inertie, unii spuneau chiar 'dupa ureche', pentru ca avem o tara bogata si vrem nu vrem avem un numar de turisti care vin pentru ca au ce sa vada in Romania. Dar, ca…

- Ellaal Goldberg Corporation, companie americana cu sediul in Washington, DC, acționar majoritar al companiei Ellaal Goldberg, SA, a anunțat ca va investi mai mult ca 50 de milioane de dolari pe piața comunicațiilor și mass-media din Romania, dintre care 20 de milioane de dolari in primul an

- Romatsa, regia de stat care se ocupa cu dirijarea traficului aerian din Romania, a achizitionat servicii de asigurare a salariatilor in valoare de 39,07 milioane lei, fara TVA, de la Allianz-Tiriac, potrivit unui anunt publicat pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP). Acordul-cadrul vizeaza…

- Turismul si agricultura au fost temele de discutie dintre oficialii romani si chinezi care s au intalnit ieri la Constanta. Piata chineza are un potential de 100 de milioane de turisti anual, fapt care o face foarte atractiva pentru Romania, a precizat ministrul Turismului, Bogdan Trif, prezent la eveniment.…