- Ministrul Turismului, Daniel Cadariu, a declarat la Digi24 ca numarul romanilor care merg anual in vacanțe in Austria e in medie de 370.000, principala ținta fiind partiile de schi. Media numarului de turiști romani in Austria este de 370.000. Anul trecut au fost doar 290.000, dar vorbim de un an cu…

- Discuțiile privind eliminarea, pana in 2035, a inmatricularilor noi de mașini cu combustie interna, in vederea reducerii emisiilor de CO2, concretizate zilele trecute prin acordul Parlamentului și Consiliului European, au inceput in urma cu cațiva ani și au produs deja efecte. Consumatorii au inceput…

- Romania se afla intr-un moment in care trebuie sa regandeasca productia de hrana, pentru ca este o mare putere agricola, dar dependenta de import si acest lucru inseamna un risc national major, sustine Valeriu Tabara, presedintele Academiei de Stiinte Agricole si Silvice (ASAS) „Gheorghe Ionescu-Sisesti”.…

- Europarlamentarul Rareș Bogdan a criticat blocarea aderarii Romaniei și Bulgariei la Schengen de catre doua state UE, pe care nu le-a numit, și le-a avertizat sa nu oblige Romania „sa joace dur”, in discursul in care susținut in plenul Parlamentului European in timpul dezbaterii rezoluției privind aderarea…

- Gheorghe Carciu, secretarul de stat pentru romanii de pretutindeni, a vorbit despre rolul fundamental pe care Biserica Ortodoxa Romana il are in afara granitelor tarii: „Cum stati cu Biserica? Inteleg faptul ca Biserica are un rol fundamental in diaspora", a intrebat Bogdan Chirieac. „Biserica este…

- Elita mondiala la sarituri cu schiurile vine la Cupa Mondiala de Vara – Grand Prix, de la Rașnov Cum sporturile de iarna au depașit de mult caracterul sezonier, pe trambulina de 97 de metri de la Rașnov sunt așteptați sa evolueze numeroși campioni olimpici și mondiali. Pista de aterizare este acoperita…