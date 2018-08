Stiri pe aceeasi tema

- "Vreau sa incep cu o veste foarte buna, si anume ca am inregistrat, in primele sase luni ale anului, o crestere de 4,1% a numarului de turisti in Romania. As incepe cu tichetele de vacanta. Este masura cea mai importanta pe care a luat-o un Guvern de la Revolutie incoace. Este un ajutor direct dat…

- Un numar de 1,2 milioane de persoane au intrat in posesia tichetelor de vacanta in acest an, in timp in primul semestru al anului, am inregistrat un salt de 4,1% al numarului de turisti in Romania, a declarat, luni, ministrul Turismului, Bogdan Trif, la conferința de bilanț de la minister. "Vreau să…

- Asociația Naționala a Agențiilor de Turism (ANAT) anunța ca valoarea voucherelor de vacanta a atins un nivel record în iunie 2018, 125 milioane de euro, fata de trei milioane euro, cât înregistra în luna iunie din 2017. Acest lucru reprezinta o crestere de 42 de ori fata…

- Agenția Terra Tourism și-a anunțat intrarea in insolvența, in seara zilei de vineri, 22 iunie, prin intermediul unui e-mail. Astfel, i-a inștiințat pe partenerii si clientii sai ca nu-si mai poate onora obligatiile fata de acestia si le-a recomandat sa se adreseze asiguratorului City Insurance. In urma…

- O alta insolventa in turism Agentia Terra Tourism si-a anuntat, aseara, clientii ca va intra în insolventa si implicit ca toate sejururile vor fi anulate. În e-mailul primit de clienti, agentia de turism îi îndeamna sa se adreseze firmei asiguratoare pentru a-si recupera…

- Comisia Europeana a aprobat finantarea lucrarilor la autostrada Câmpia Turzii – Târgu Mures, proiect în valoare de 248 milioane euro, care trebuia sa fie facut deja. ”Banii vor intra în bugetul national pentru a fi folositi la realizarea…

- Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism din Romania (ANAT) solicita Ministerului Turismului un act normativ prin care sa se stimuleze investitiile in constructia de hoteluri in Romania. Alin Burcea, primvicepresedinte al ANAT, a declarat pentru News.ro ca Romania nu are suficiente locuri de cazare…

- Premiera in Romania. Un oras din tara va fi obligat de inspectoratul de politie sa amenajeze treceri de pietoni. Se intampla la Cinsadie, in judetul Sibiu, acolo unde IPJ Sibiu a cerut primariei, printr-o adresa oficiala, sa amenajeze treceri de pietoni prin oras. Totul dupa ce o fetita a murit calcata…