- Ministrul Turismului le cere romanilor sa nu mearga la schi in Austria, dupa ce oficialii de la Viena au spus ca se opun intrarii Romaniei in Schenghen.Ministrul Turismului, Daniel Cadariu, a explicat ca anula sunt 370.000 de romani care merg in vacanțe in Austria. Acesta a spus ca sunt și alte destinații…

- Austria insista ca Romania trebuie sa mai aștepte și sa iși securizeze mai bine granițele in fața fluxului migrator. Autoritațile de la Viena indica un studiu guvernamental potrivit caruia 40% din cei 75.000 de migranți neinregistrați au venit pe ruta Turcia- Bulgaria- Romania- Ungaria, in timp ce…

- Ambasadorul Romaniei in Austria, Emil Hurezeanu, a facut de curand o gafa uriașa prin care a facut de ras atat diplomația romana, dar mai ales imaginea Romaniei. Pentru Hurezeanu, declarația off the record este… publica Emil Hurezeanu a dezvaluit recent presei o conversație privata cu președintele Austriei…

